Lea Michele sarà la nuova star del revival di Funny Girl a Broadway (Di lunedì 11 luglio 2022) sarà Lea Michele a sostituire Beanie Feldstein nel ruolo della protagonista di Funny Girl a Broadway, realizzando così un desiderio espresso da molti anni. Lea Michele, come accaduto al suo personaggio nella serie Glee, sarà a Broadway la protagonista del revival del musical Funny Girl a partire da settembre. L'attrice sostituirà Beanie Feldstein che uscirà dal progetto teatrale dal 31 luglio, due mesi prima del previsto. La prima rappresentazione di Funny Girl con star Lea Michele nel ruolo di Fanny Brice è stata fissata per il 6 settembre. Nell'attesa sarà Julie Benko a sostituire Beanie Feldstein nella parte della ...

givemevodkaaa : RT @Mirtilla_J: Lea Michele che torna a Broadway per interpretare il ruolo che Rachel Berry ha sempre sognato, è tutto così perfetto che qu… - annafaggioli_ : RT @Mirtilla_J: Lea Michele che torna a Broadway per interpretare il ruolo che Rachel Berry ha sempre sognato, è tutto così perfetto che qu… - tiffanyredai : RT @nerdstuffx: il multiverso colpisce ancora Lea Michele - tiffanyredai : RT @cestIaviie: Lea Michele non ha interpretato Rachel Berry Lea Michele È Rachel Berry - tiffanyredai : RT @Lanasmiciogatto: non si sa più dove finisca rachel berry e inizi lea michele -