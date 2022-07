Le usiamo tutti, ma il Governo lancia l’allarme: non comprate questo prodotto! (Di lunedì 11 luglio 2022) Arrivano la nota ufficiale sul rischio di compromissione riguardo il noto prodotto che usiamo tutti nelle nostre casa e non soltanto Quando facciamo le compere per la casa, sia per quanto riguarda la spesa alimentare che per il resto dei consumi quotidiani, andiamo sempre sul sicuro rifornendoci nei negozi o nei supermercati specializzati o di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Arrivano la nota ufficiale sul rischio di compromissione riguardo il noto prodotto chenelle nostre casa e non soltanto Quando facciamo le compere per la casa, sia per quanto riguarda la spesa alimentare che per il resto dei consumi quotidiani, andiamo sempre sul sicuro rifornendoci nei negozi o nei supermercati specializzati o di L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

caroegigi : #streamxgigi da oggi tutti a dare sempre di più con lo stream party per luigi forza usiamo l’# #caroligi - serftk : @AbbruzziSimone @europaverde_it @EleonoraEvi Purtroppo i nostri sogni non corrispondono sempre con la realtà. Se no… - redsmat : ??????Per fare un favore a Biden, usiamo più carbone, però le macchine devono essere elettriche, il clima cambia per c… - GiovanniCaglio : Doccia, usiamo 16 litri d’acqua al minuto: come risparmiare. Come nota a tutti, decenni di miliardi di metri cubi d… - mariella89__ : Usiamo tutti questo?? Mi sembra più adatto ?? Mi raccomando usiamolo tutti e scritto così se vogliamo andare in ten… -