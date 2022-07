Le relazioni difettose – Dopo il Love Bombing con “uno sposato” tutto è andato a rotoli

Leggi su iodonna

(Di lunedì 11 luglio 2022) Ciao Ester, Sono Stefania e ho 34 anni, due anni e mezzo fa ho iniziato la storia con ‘’uno’’ sposato, si uno, perché non voglio classificarlo, capirai il perché. Mi scrive su Instagram, mi invita a bere fuori, mi inizia a chiamare e inizia il così detto, dolce, premuroso, asfissiante alle volte, ci iniziamo a vedere tutti i santissimi giorni e a sentirci assiduamente. Era scoppiato l’amore! Sposato, ma mi amava da morire Da premettere che lui mi aveva detto che non era in crisi con la moglie, mi diceva, da lì io basita, però le cose andavano avanti, sesso da urlo, Bb presi, lockdown al telefono, sorprese, fiori, coccole, come te non c’è nessuno, bla, Bla bla, nel frattempo per lui arriva un bebè (da premettere che lui non poteva avere figli) e nulla io volevo smettere di esserci ovviamente, lui non voleva perché MI AMAVA DA ...