Le conseguenze della guerra sulla ricerca scientifica (Di lunedì 11 luglio 2022) AGI .- La guerra russo-ucraina sta trasformando gli equilibri mondiali e sta producendo effetti negativi per le vite umane e le economie già riconoscibili e quantificabili. Di tutta una serie di fattori capaci di scavare ferite profonde, però, non riusciamo ancora a misurare l'ordine di grandezza. Tra questi, c'è anche l'impatto sulla ricerca scientifica mondiale. In ogni caso, benché non sia ancora possibile individuare e analizzare fino in fondo tutti gli effetti del conflitto sulla produzione accademica, è possibile cominciare a circoscrivere uno dei principali punti d'impatto a partire dalla stima del valore e dell'importanza della collaborazione tra gli atenei e i centri di ricerca europei, ucraini e russi, grazie ai dati disponibili sullo stato delle attività ...

