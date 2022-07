Lazio, vaccino anti Covid: al via dal 14 luglio le prenotazioni per gli over 60 (Di lunedì 11 luglio 2022) Lazio, vaccino anti Covid. Dopo l’ufficializzazione dell’estensione della quarta dose anche per gli over 60, adesso c’è una data. Nel Lazio sarà infatti possibile prenotarsi per l’inocuLazione già a partire dal prossimo 14 luglio. Leggi anche: Covid, quarta dose agli over 60 in Italia: ecco quando verrà somministrato il richiamo Quarta dose over 60 nel Lazio: quando ci si può prenotare Numeri alla mano, in regione sono 700mila gli ultra60enni che a partire dal prossimo giovedì potranno prenotare il secondo richiamo. Fino a questo momento, la quarta dose era prevista solamente per gli over 80 e per i soggetti fragili ma di qui a poche ore, il quadro della situazione è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 luglio 2022). Dopo l’ufficializzazione dell’estensione della quarta dose anche per gli60, adesso c’è una data. Nelsarà infatti possibile prenotarsi per l’inocune già a partire dal prossimo 14. Leggi anche:, quarta dose agli60 in Italia: ecco quando verrà somministrato il richiamo Quarta dose60 nel: quando ci si può prenotare Numeri alla mano, in regione sono 700mila gli ultra60enni che a partire dal prossimo giovedì potranno prenotare il secondo richiamo. Fino a questo momento, la quarta dose era prevista solamente per gli80 e per i soggetti fragili ma di qui a poche ore, il quadro della situazione è ...

