Lazio, sbarca Romagnoli. L’ex capitano del Milan: “Finalmente!” (Video) (Di lunedì 11 luglio 2022) Alessio Romagnoli, ex capitano del Milan, sosterrà domani le visite mediche con la Lazio. Ecco l'accoglienza e la sua reazione Leggi su pianetamilan (Di lunedì 11 luglio 2022) Alessio, exdel, sosterrà domani le visite mediche con la. Ecco l'accoglienza e la sua reazione

Pubblicità

triolo_daniele : RT @laziopress: Lo volevano tutti, tifosi e lo stesso Alessio Romagnoli sbarca. Fiumicino. Domani visite mediche in Paideia poi partenza p… - MomentiCalcio : Lazio, dopo un lungo corteggiamento Romagnoli sbarca a Fiumicino: fissate a domani le visite mediche - AntoPando : RT @laziopress: Lo volevano tutti, tifosi e lo stesso Alessio Romagnoli sbarca. Fiumicino. Domani visite mediche in Paideia poi partenza p… - tommandrea : RT @laziopress: Lo volevano tutti, tifosi e lo stesso Alessio Romagnoli sbarca. Fiumicino. Domani visite mediche in Paideia poi partenza p… - Alen394 : RT @laziopress: Lo volevano tutti, tifosi e lo stesso Alessio Romagnoli sbarca. Fiumicino. Domani visite mediche in Paideia poi partenza p… -