Lazio, nessuna anomalia nella visite di Muriqi: ora cosa accade col Bruges (Di lunedì 11 luglio 2022) Muriqi ha svolto nuovamente le visite mediche e nessuna anomalia è stata riscontrata. cosa accade all’attaccante della Lazio Dalle nuove visite mediche di Vedat Muriqi non sono emerse anomalie. Il giocatore, categorico sul voler lasciare la Lazio, tornerà quindi in Belgio a breve e, se il Bruges decidesse di non farlo firmare, incorrerebbe nel rischio di rimediare pesanti sanzioni dalla FIFA. Lo riferisce il collega Arlind Sadiku. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 luglio 2022)ha svolto nuovamente lemediche eè stata riscontrata.all’attaccante dellaDalle nuovemediche di Vedatnon sono emerse anomalie. Il giocatore, categorico sul voler lasciare la, tornerà quindi in Belgio a breve e, se ildecidesse di non farlo firmare, incorrerebbe nel rischio di rimediare pesanti sanzioni dalla FIFA. Lo riferisce il collega Arlind Sadiku. L'articolo proviene da Calcio News 24.

