Lazio Muriqi, visite mediche in Paideia: da capire il futuro dell’attaccante (Di lunedì 11 luglio 2022) Muriqi questa mattina si è presentato in Paideia per effettuare le visite mediche dopo il naufragio della trattativa con il Bruges Muriqi questa mattina si è presentato in Paideia per effettuare le visite mediche con la Lazio dopo il naufragio della trattativa con il Bruges. Resta soltanto da capire il futuro dell’attaccante se raggiungerà i compagni ad Auronzo o se resterà a Formello in attesa di nuove proposte di mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 luglio 2022)questa mattina si è presentato inper effettuare ledopo il naufragio della trattativa con il Brugesquesta mattina si è presentato inper effettuare lecon ladopo il naufragio della trattativa con il Bruges. Resta soltanto dailse raggiungerà i compagni ad Auronzo o se resterà a Formello in attesa di nuove proposte di mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialSSLazio, il @ClubBrugge vuole Vedat #Muriqi - LaLaziale : RT @ClinicaPaideia: ?? Vedat Muriqi oggi in Paideia S.S. Lazio @OfficialSSLazio - LALAZIOMIA : Calciomercato, il punto sulla Lazio: caos Muriqi, scelto Maximiano - Calciodangolo - LazialeDisci : RT @ndl00: #Lazio, #Muriqi non partirà per il ritiro. - Alessio02665193 : RT @ndl00: #Lazio, #Muriqi non partirà per il ritiro. -