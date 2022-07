Lazio Milinkovic Savic, il Sergente pronto a restare anche senza rinnovo: le ultime (Di lunedì 11 luglio 2022) Milinkovic Savic potrebbe restare alla Lazio, la richiesta di Lotito è ancora elevata e l’idea del serbo è quella di voler fare la Champions Il futuro di Milinkovic Savic potrebbe essere ancora alla Lazio. Il serbo ha raggiunto i compagni in ritiro e ha salutato tutti con un sorriso. Lotito per la sua cessione chiede sempre una cifra intorno ai 65 milioni. Alta per tante le squadre se contiamo il fatto che il centrocampista vuole giocare la Champions. anche l’Arsenal segue Milinkovic Savic, unica eccezione, ma a certe cifre potrebbe frenare la voglia di portare il serbo in Premeier. Ecco dunque che secondo Il Messaggero Milinkovic potrebbe restare alla Lazio ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 luglio 2022)potrebbealla, la richiesta di Lotito è ancora elevata e l’idea del serbo è quella di voler fare la Champions Il futuro dipotrebbe essere ancora alla. Il serbo ha raggiunto i compagni in ritiro e ha salutato tutti con un sorriso. Lotito per la sua cessione chiede sempre una cifra intorno ai 65 milioni. Alta per tante le squadre se contiamo il fatto che il centrocampista vuole giocare la Champions.l’Arsenal segue, unica eccezione, ma a certe cifre potrebbe frenare la voglia di portare il serbo in Premeier. Ecco dunque che secondo Il Messaggeropotrebbealla...

Pubblicità

CalcioNews24 : Il futuro di #MilinkovicSavic potrebbe essere ancora alla #Lazio ?? - CalcioOggi : Calciomercato Lazio | Lazio-Falcone, intanto Milinkovic ha deciso - - lazio_story : #IlMessaggero | Il Sergente tira dritto: primo giorno per #Milinkovic ad #Auronzo - LALAZIOMIA : Il Tempo| Lazio-Auronzo: primo test sul campo per i nuovi arrivati - reverendo_casey : @EmanueLazio @InsiderLazio Volevo aggiungere una cosa... l'assurdità è pensare che Milinkovic possa non dare tutto… -