Lavoro, l'Inps: "Per il 23% dei lavoratori paga più bassa del Reddito di cittadinanza" - Il 32% dei pensionati ha meno di mille euro al mese (Di lunedì 11 luglio 2022) Secondo l'Istituto di previdenza, con 30 anni di contributi versati e un salario di 9 euro lordi l'ora, un lavoratore potrebbe avere una pensione a 65 anni di circa 750 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 luglio 2022) Secondo l'Istituto di previdenza, con 30 anni di contributi versati e un salario di 9lordi l'ora, un lavoratore potrebbe avere una pensione a 65 anni di circa 750 ...

Pubblicità

lucianonobili : “Il RDC è un fallimento. Uno dei suoi tanti limiti è che non ha funzionato l’incrocio tra la domanda e l’offerta di… - INPS_it : “Nel 2021 si registrano più persone sul mercato del lavoro rispetto al 2020. Ma molti dei nuovi lavoratori sono imp… - MediasetTgcom24 : Lavoro, l'inps: 'Per il 23% dei lavoratori paga più bassa del Rdc' - LinaPenny1 : RT @MediasetTgcom24: Lavoro, l'inps: 'Per il 23% dei lavoratori paga più bassa del Rdc' - TrendOnline : Quando arriva pagamento del #RedditodiCittadinanza di luglio? Vieni a scoprire le date desirate dall'#INPS! I 200€… -