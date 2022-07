Lavoro, in 3,3 milioni sotto la soglia del salario minimo (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Ammontano a 3,3 milioni, il 23,8%, i lavoratori che guadagnano meno di 9 euro lordi l'ora, al di sotto dunque della soglia che la politica indica come un auspicabile salario minimo. Retribuzioni dunque che superano di poco i 1.500 euro lordi al mese e questo nonostante si tratti di lavoratori coperti dalle tutele della contrattazione nazionale. E' la fotografia del Lavoro povero che l'Inps consegna al governo, tema caldissimo al centro del dibattito politico sociale. "Segnali preoccupanti", annota nel suo XXI Rapporto presentato oggi. Il contratto dunque non sembra possa più costituire la garanzia a buste paga adeguate se si considera, come registra ancora l'Inps che, con riferimento a ottobre 2021, in 257 Contratti nazionali, che coinvolgono 4,5 mln di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Ammontano a 3,3, il 23,8%, i lavoratori che guadagnano meno di 9 euro lordi l'ora, al didunque dellache la politica indica come un auspicabile. Retribuzioni dunque che superano di poco i 1.500 euro lordi al mese e questo nonostante si tratti di lavoratori coperti dalle tutele della contrattazione nazionale. E' la fotografia delpovero che l'Inps consegna al governo, tema caldissimo al centro del dibattito politico sociale. "Segnali preoccupanti", annota nel suo XXI Rapporto presentato oggi. Il contratto dunque non sembra possa più costituire la garanzia a buste paga adeguate se si considera, come registra ancora l'Inps che, con riferimento a ottobre 2021, in 257 Contratti nazionali, che coinvolgono 4,5 mln di ...

