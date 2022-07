Lavoro, in 3,3 milioni sotto la soglia del salario minimo (Di lunedì 11 luglio 2022) Ammontano a 3,3 milioni, il 23,8%, i lavoratori che guadagnano meno di 9 euro lordi l'ora, al di sotto dunque della soglia che la politica indica come un auspicabile salario minimo. Retribuzioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 luglio 2022) Ammontano a 3,3, il 23,8%, i lavoratori che guadagnano meno di 9 euro lordi l'ora, al didunque dellache la politica indica come un auspicabile. Retribuzioni ...

Pubblicità

CarloVerdelli : L’Italia è una repubblica da rifondare sul lavoro. Un’evidenza tra troppe: 4 milioni di persone guadagnano meno di… - _Nico_Piro_ : Perchè lasciare l’Unione Europea? Perchè ci sta entrando la Turchia (falso) e quindi verremo invasi da 76 milioni d… - Tiarossi2 : RT @lucacimini82: Commissioni per #DiMaria : 1,3 milioni Commissioni per #Pogba : 2,5 milioni Altre conferme sul gran lavoro che sta face… - lifestyleblogit : Lavoro, in 3,3 milioni sotto la soglia del salario minimo - - Romanito_21 : RT @lucacimini82: Commissioni per #DiMaria : 1,3 milioni Commissioni per #Pogba : 2,5 milioni Altre conferme sul gran lavoro che sta face… -