Lavoro, il dossier dell’Inps denuncia: in Italia ‘almeno’ 3,3 milioni sotto la soglia del salario minimo (Di lunedì 11 luglio 2022) Non è certo un mistero ma, se ne continua a parlare… e basta. Ed oggi anche l’Inps è scesa in campo per denunciare il vergognoso stato di salute in versa il mondo del Lavoro anzi, di lavoratori. Un tema per altro al centro degli annosi e ‘ripetitivi’ dibattiti declinati al sociale, rispetto a quali anche da parte dei sindacati, non si è riusciti ad ottenere chissà cosa. E così l’Istituto pensionistico ha consegnato nelle mani del governo un dossier a dir poco ‘bollente’, dall’eloquente titolo ‘Segnali preoccupanti’, in bella vista all’interno del suo XXI Rapporto. salario… ‘minimissimo’: quasi il 24% di lavoratori (‘contrattualizzati’) percepisce meno di 9 euro lordi l’ora Ad oggi sembra impossibile ma in Italia (fra quelli ovviamente ‘censiti’), vi sono ancora circa 3,3 milioni di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 luglio 2022) Non è certo un mistero ma, se ne continua a parlare… e basta. Ed oggi anche l’Inps è scesa in campo perre il vergognoso stato di salute in versa il mondo delanzi, di lavoratori. Un tema per altro al centro degli annosi e ‘ripetitivi’ dibattiti declinati al sociale, rispetto a quali anche da parte dei sindacati, non si è riusciti ad ottenere chissà cosa. E così l’Istituto pensionistico ha consegnato nelle mani del governo una dir poco ‘bollente’, dall’eloquente titolo ‘Segnali preoccupanti’, in bella vista all’interno del suo XXI Rapporto.… ‘minimissimo’: quasi il 24% di lavoratori (‘contrattualizzati’) percepisce meno di 9 euro lordi l’ora Ad oggi sembra impossibile ma in(fra quelli ovviamente ‘censiti’), vi sono ancora circa 3,3di ...

