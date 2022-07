Lavoro: dimissioni in salita in Italia, ma niente fuga come in Usa (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - dimissioni in salita anche in Italia nel 2021 passate da 950mila a 1,1 mln ma nessuna "great resignation" all'americana. E' il XXI Rapporto Inps a escludere che la fuoriuscita volontaria dal Lavoro registrata in Italia lo scorso anno possa profilare una 'fuga' come quella segnalata dalle statistiche Usa e legata ad una riflessione indotta dal post Covid a favore di uno stile di vita meno focalizzato sul Lavoro, parcellizzato, ripetitivo e vincolato, dopo una fase di riflessione e cambiamento favorito dalla pandemia . "Senza ricorrere a interpretazioni troppo suggestive" si registra un'accelerazione della fisiologica mobilità di un mercato del Lavoro in corso di adattamento, spiega l'Inps, ma che ... Leggi su iltempo (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) -inanche innel 2021 passate da 950mila a 1,1 mln ma nessuna "great resignation" all'americana. E' il XXI Rapporto Inps a escludere che la fuoriuscita volontaria dalregistrata inlo scorso anno possa profilare una 'quella segnalata dalle statistiche Usa e legata ad una riflessione indotta dal post Covid a favore di uno stile di vita meno focalizzato sul, parcellizzato, ripetitivo e vincolato, dopo una fase di riflessione e cambiamento favorito dalla pandemia . "Senza ricorrere a interpretazioni troppo suggestive" si registra un'accelerazione della fisiologica mobilità di un mercato delin corso di adattamento, spiega l'Inps, ma che ...

