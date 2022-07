Pubblicità

marattin : Il 16 dicembre Cgil e Uil proclamarono il primo sciopero generale dopo 7 anni perché a loro dire la Legge di Bilanc… - petergomezblog : Schlein unica leader donna (su 8) al convegno della Cgil: “C’è un dramma di discriminazione di genere sul lavoro, o… - MazzaliVanna : RT @collettiva_news: Sindacalista Cgil, esponente del PSI, #GiacomoBrodolini diventa ministro del Lavoro nel 1968 e si adopera affinché lo… - newsfinanza : Lavoro: Cgil, portieri Università Bicocca a 4 euro l'ora - fisco24_info : Lavoro: Cgil, portieri Università Bicocca a 4 euro l'ora: Sindacato, direzione Ateneo garantisca appalto con paga d… -

CGIL

A sostegno delle richieste dei lavoratori delle portinerie dell'Ateneo la Fiom -parteciperà, insieme ai lavoratori delle aziende metalmeccaniche impegnate negli appalti di manutenzione dell'...... casa editrice e mensile di Spi -, partner di Bookciak, Azione! per la sezione dedicata alla memoria, ai temi della solidarietà e del(Memory Ciak) in collaborazione col Premio Zavattini. Materiali grafici - XIX Congresso CGIL 'Il lavoro crea il futuro' (ANSA) - MILANO, 11 LUG - I lavoratori dei servizi di reception e portierato delle residenze universitarie dell'ateneo Milano Bicocca ...Per la Cgil "occorre quindi intervenire con nettezza sul mercato del lavoro, riducendo drasticamente le tipologie e valorizzando l'ingresso nel mercato del lavoro con contratti che leghino la qualità ...