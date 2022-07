Laura Castelli: 'Aiutiamo le famiglie. È arrivato il momento di tagliare l'Iva' (Di lunedì 11 luglio 2022) La psicologa dei ragazzi: "A 31 anni vivo coi miei, stipendio da mille euro" "Picconare il governo tutti i giorni, non garantire stabilità al Paese, promettere ai cittadini soluzioni facili a problemi ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) La psicologa dei ragazzi: "A 31 anni vivo coi miei, stipendio da mille euro" "Picconare il governo tutti i giorni, non garantire stabilità al Paese, promettere ai cittadini soluzioni facili a problemi ...

Pubblicità

GuidoAnzuoni : @ildelfinogiulio Non è che se mettevano Laura Castelli e quella dei condizionatori la cosa era magicamente buona. Quote rosa no grazie. - salerno_vince : RT @fenice_risorta: Chi dimentica è complice... giugno 2013, dicembre 2017, Laura Castelli ha chiesto un rimborso pari a 26.825,34 euro per… - Laura_Fichera : Arrivato il fumo nero ai Castelli #incendioroma - fgavazzoni : @GuidoAnzuoni Sono passato a leggere i quote tweet perché non poteva passare inosservato. Livello conoscenze: Laura Castelli. - GuidoAnzuoni : RT @GuidoAnzuoni: @patriziaprestip @fiori_gianmarco @robersperanza Se vuole parliamo anche di Giorgetti e Di Maio, non abbiamo problemi, sa… -