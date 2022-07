L’aeronautica militare statunitense mostra i muscoli nell’Indo-Pacifico (Di lunedì 11 luglio 2022) Due bombardieri strategici B-2 delL’aeronautica militare statunitense, l’U.S. Air Force, sono arrivati nella giornata di ieri in Australia, presso la base aerea di Amberley non lontano dalla città di Brisbane. Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale dell’Usaf, il rischieramento australiano rientra nell’attività di rotazione della task force bombardieri a sostegno dell’iniziativa di cooperazione rafforzata (Eac InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 11 luglio 2022) Due bombardieri strategici B-2 del, l’U.S. Air Force, sono arrivati nella giornata di ieri in Australia, presso la base aerea di Amberley non lontano dalla città di Brisbane. Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale dell’Usaf, il rischieramento australiano rientra nell’attività di rotazione della task force bombardieri a sostegno dell’iniziativa di cooperazione rafforzata (Eac InsideOver.

