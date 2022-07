La vittoria dell'Italia ai Mondiali dell'82 commentata da Dino Zoff (Di lunedì 11 luglio 2022) C'è un'intera generazione, quella di chi adesso ha più o meno 50 anni, che si ricorda perfettamente dov'era, con chi era e come ha festeggiato nella magica notte dell'11 luglio 1982. Basta una data La data. 11 luglio 1982, Madrid, Stadio Santiago Bernabeu: sul tabellone c'è scritto Italia-Germania Ovest 3-1, in tribuna il Presidente Sandro Pertini non riesce a trattenere la gioia, agita la pipa festoso perché l'Italia è campione del Mondo. Il ricordo di Dino Zoff Rossi-Tardelli-Altobelli, una filastrocca ripetuta all'infinito per ricordare i tre gol che misero al tappeto la Germania Ovest (eh sì, perché allora andava specificato!), punto d'arrivo di una salita dura e lunghissima, iniziata tra le polemiche e finita in gloria: «Il primo pensiero è che ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 11 luglio 2022) C'è un'intera generazione, quella di chi adesso ha più o meno 50 anni, che si ricorda perfettamente dov'era, con chi era e come ha festeggiato nella magica notte'11 luglio 1982. Basta una data La data. 11 luglio 1982, Madrid, Stadio Santiago Bernabeu: sul tabellone c'è scritto-Germania Ovest 3-1, in tribuna il Presidente Sandro Pertini non riesce a trattenere la gioia, agita la pipa festoso perché l'è campione del Mondo. Il ricordo diRossi-Tari-Altobelli, una filastrocca ripetuta all'infinito per ricordare i tre gol che misero al tappeto la Germania Ovest (eh sì, perché allora andava specificato!), punto d'arrivo di una salita dura e lunghissima, iniziata tra le polemiche e finita in gloria: «Il primo pensiero è che ...

