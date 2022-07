La tragedia dei pensionati | il 32% vive con meno di mille euro al mese

(Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug – In Italia ise la passano abbastanza male, a dispetto di un passato decisamente più solido in termini di garanzie e di assistenza. Lo rende noto l’Ansa. Italia,sempre più poveri Il XXI Rapporto annuale Inps parla chiaro e, purtroppo, amaro. Nel corso della presentazione avvenuta a Montecitorio, il presidente Pasquale Tridico ha illustrato i dati del 2021, secondo i quali icon redditi inferiori ai 1.000alsono stati il 32% del totale, per un numero che si aggira intorno ai 5 milioni e 120mila persone. La percentuale dicon reddito inferiore a 12milaannui è pari al 40%, considerando gli importi delle prestazioni al lordo. Ancora più inquietante è il calcolo dei contributi versati: in 30 anni e ...

Pubblicità

santegidionews : Che succederà, quest'estate, con la crisi alimentare ed economica che produrrà un incremento della spinta migratori… - GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - fattoquotidiano : Incontro Draghi-Conte rinviato, il premier sui luoghi della tragedia della Marmolada. Anche il consiglio dei minist… - lacittanews : 11 Luglio 2022 Dopo la tragedia di sabato, la mamma stravolta dal dolore ha ritrovato l’unico figlio scampato a… - IlPrimatoN : E se non si rilancia davvero la natalità potrebbe andare sempre peggio -

... Sara Mauramati morta a 34 anni al rientro dal maredella strada in Puglia ed incidente in ...incidente in zona indistriale lungo la strada che 'collega la marina di Mancaversa alla 'Città...Il cambiamento climatico, lo scioglimentoghiacci sono le cause di unache per tanti ha il sapore di 'disgrazia'. La procura di Trento indaga per disastro colposo, saranno i periti (...La tragedia mentre il bambino giocava con gli amici in un parco del centro molisano. Il 13enne era rimasto folgorato da un palo della pubblica illuminazione durante una festa di quartiere nella ...E' prevista per domani la scadenza dei termini per il deposito della perizia su Rigopiano da parte del pool di esperti nominati dal gup Gianluca Sarandrea ...