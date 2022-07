La Torre dei Caduti si rifà il look in vista della Capitale della Cultura | via ai lavori

(Di lunedì 11 luglio 2022) Bergamo. Sono iniziati lunedì mattina, 11 luglio, con l’avvioposa dei ponteggi, ipianificati dal Comune di Bergamo per rimettere a nuovo infatti lache svetta sopra piazza Vittorio Veneto. Il progetto di intervento in oggetto consiste nel restauro e nel risanamento conservativo delle superfici esterne di pregio, superfici che si presentano degradate e deteriorate nella parte superficiale dal tempo e dagli agenti atmosferici. Le opere che si intendono eseguire consistono nel restauro conservativo delle sole superfici esterne in pietra, con la pulitura, la rimozione di depositi superficiali e croste, applicazione biocida per l’eliminazione di eventuale presenza di organismi naturali. Murature perimetrali in pietra delle cave di Bagnatica, ...

webecodibergamo : Il progetto prevede il risanamento conservativo delle superfici esterne - ComunediBergamo : #ComunediBergamo | #LavoriPubblici Sono iniziati questa mattina, con l’avvio della posa dei ponteggi, i lavori pia… - arosamor : RT @zeropregi: Un pezzo di storia dei centri sociali 90's è raccontato dal collettivo 'Fluid Video Crew'. Nel loro canale youtube ci sono d… - Micheles7500 : @LaBombetta76 Mia nonna mi faceva vedere sempre le riviste della torre di guardia piene di queste immagini con picn… - patricelumumb19 : RT @zeropregi: Un pezzo di storia dei centri sociali 90's è raccontato dal collettivo 'Fluid Video Crew'. Nel loro canale youtube ci sono d… -

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Non è la prima volta cheroghi partono da qui, più volte, sia in inverno che in estate, l'aria del quartiere diSpaccata si riempe delle tossine rilasciati dai copertoni delle auto demolite ...... all'assessore regionale all'Agricoltura chiediamo di dare seguito alle misure di sgravioruoli ... l'assessore regionale dell'Agricoltura Toni Scilla , ilpresidente del Centro Studi Pio La... Torre dei Caduti a Bergamo, iniziato il cantiere per il restauro FERMO - Il Palio dei Bambini 2022 se l’è aggiudicato la contrada Torre di Palme, ma è stata festa grande per tutti, domenica sera. Un bellissimo colpo ...Bergamo città Sono iniziati lunedì mattina, 11 luglio, con l’avvio della posa dei ponteggi, i lavori pianificati dal Comune di Bergamo per rimettere a nuovo infatti la torre che svetta sopra piazza Vi ...