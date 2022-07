La super-maggioranza del partito liberaldemocratico | l’ultimo sogno politico di Abe

Leggi su formiche

(Di lunedì 11 luglio 2022) Vittoria delal governo, in un Giappone in lutto per l’omicidio dell’ex premier Shinzo Abe. All’indomani del voto parziale per la Camera giapponese, il primo ministro Fumio Kishida ha assicurato che intende utilizzare la maggiore forza parlamentare a sua disposizione per portare a termine il principale obiettivodi Abe, assassinato venerdì, cioè la riforma della Costituzione e, in particolare, dell’articolo 9 che vieta al Giappone di detenere forze armate: “Intendo aumentare gli sforzi per arrivare a una proposta di revisione il prima possibile”. Grazie al risultato del voto di ieri, che comporta la rafforzataal suo, Kishida potrebbe dare un’accelerazione all’idea di riformare la Costituzione del 1947, che fu di fatto imposta dalle forze ...