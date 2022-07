La strana paura di rinunciare alla paura (Di lunedì 11 luglio 2022) È incredibile quanto l'abitudine sia un potente isolante. Ci siamo abituati al Covid come peste del secolo e non vogliamo rinunciare alla paura che esso incute Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 luglio 2022) È incredibile quanto l'abitudine sia un potente isolante. Ci siamo abituati al Covid come peste del secolo e non vogliamoche esso incute

Pubblicità

urmomilfona69_ : raga non avete capito sadie ha una faccia strana in sta foto mi ha messo tantissima paura mi sto cagando - EmilioBerettaF1 : La Ferrari di Sainz prende fuoco: tanta paura ma nessuna conseguenza - 28louisfratx : @shadesoflwt91 vai tesoro, riposati (o almeno, provaci, perché non so quanto si possa dormire in questi momenti aha… - 28louisfratx : @shadesoflwt91 lo capisco perfettamente, non riesco a capire se sono di più i momenti in cui sono stra felice, quel… - quietmarkjin : non è strana ma è la paura di stare male (fisicamente) -