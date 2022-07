(Di lunedì 11 luglio 2022) Almeno per oggi, e probabilmente a causa della manutenzione del gasdotto Nord Stream: ma si teme che i tagli potranno continuare

Pubblicità

carlopao86 : RT @ilpost: La Russia ridurrà di un altro terzo il gas all’Italia - ilpost : La Russia ridurrà di un altro terzo il gas all’Italia - Bianca34874951 : RT @LaRagione_eu: La #Russia ridurrà di un terzo le forniture all'#Italia di #gas: '#Gazprom oggi fornirà a #Eni volumi di gas pari a circa… - DanyRoss70 : RT @LaRagione_eu: La #Russia ridurrà di un terzo le forniture all'#Italia di #gas: '#Gazprom oggi fornirà a #Eni volumi di gas pari a circa… - LaRagione_eu : La #Russia ridurrà di un terzo le forniture all'#Italia di #gas: '#Gazprom oggi fornirà a #Eni volumi di gas pari a… -

... piuttosto un aumento del rischio di conflitto e il nuovo adeguamento balistico della... mentre gli USA ne trarranno vantaggio, perché la ridotta forza economica della UEil peso di un ...Anche perché, dall' 11 al 21 luglio ,già le consegne per via della manutenzione di routine . È stata la stessa a motivare la limitazione per la mancanza del componente. Ormai lausa ...