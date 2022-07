La regione amministrativa speciale cinese di Macao chiuderà i suoi oltre 30 casinò, per contenere il coronavirus (Di lunedì 11 luglio 2022) Le autorità cinesi hanno deciso di chiudere i casinò nella regione amministrativa speciale di Macao, dove ci sono stati circa 1.500 nuovi contagi da coronavirus da metà giugno e dove già nelle ultime settimane erano state imposte molte misure di Leggi su ilpost (Di lunedì 11 luglio 2022) Le autorità cinesi hanno deciso di chiudere inelladi, dove ci sono stati circa 1.500 nuovi contagi dada metà giugno e dove già nelle ultime settimane erano state imposte molte misure di

