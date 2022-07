“La Raggi massacrata e finita sotto scorta, a Gualtieri invece perdonano tutto”. Parla il consigliere capitolino Ferrara: dai media due pesi e due misure (Di lunedì 11 luglio 2022) La Raggi massacrata e finita sotto scorta. “Quando Gualtieri sbaglia cercano di giustificarlo. Quando incolpa qualcun altro di quello che succede in città, pendono dalle sue labbra. Fa specie però che quando si Parla di incendi criminali si dia subito retta a lui, mentre per anni si è derisa una donna finita sotto scorta per aver lottato contro i Casamonica”. Sono le parole di Paolo Ferrara consigliere capitolino del Movimento 5 Stelle e vice presidente dell’Assemblea capitolina. Lo abbiamo Raggiunto per ragionare su come sia cambiata la narrazione sulle colpe e sulle cause di quello che succede nella Capitale, partendo dagli ultimi incendi che hanno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 11 luglio 2022) La. “Quandosbaglia cercano di giustificarlo. Quando incolpa qualcun altro di quello che succede in città, pendono dalle sue labbra. Fa specie però che quando sidi incendi criminali si dia subito retta a lui, mentre per anni si è derisa una donnaper aver lottato contro i Casamonica”. Sono le parole di Paolodel Movimento 5 Stelle e vice presidente dell’Assemblea capitolina. Lo abbiamounto per ragionare su come sia cambiata la narrazione sulle colpe e sulle cause di quello che succede nella Capitale, partendo dagli ultimi incendi che hanno ...

robbie0809 : @seidr86 Ah quindi convieni che non era altrettanto colpa della Raggi…? No, perché i tuoi amichetti l’hanno massacr… - Vaffancu_lol_ : @targeno @virginiaraggi L'avete massacrata la Raggi ho tutti i video delle sue registrazioni in pubblico e foto del… - Milva201 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Siete tutti uguali , che se ci stavi tu sarebbe stato lo stesso se non peggio , la… - Massimo22185550 : RT @nino_pitrone: Se alla guida di #Roma ci fosse stata la #Raggi, l'avrebbero massacrata! Al suo successore, il primo giornale d'#Italia o… - Ateodemocratico : RT @enniogiannascol: @La_manina__ Non sono d'accordo, la Raggi veniva massacrata giornalmente nonostante ci mettesse l'anima, Gualtieri è… -