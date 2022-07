La popolazione mondiale raggiungerà gli 8 miliardi il 15 novembre (Di lunedì 11 luglio 2022) La popolazione mondiale dovrebbe raggiungere gli 8 miliardi il 15 novembre, secondo le previsioni delle Nazioni Unite in un rapporto che afferma che l’India supererà la Cina come paese più popoloso della terra nel 2023. Secondo l’ONU saremo 8 miliardi a novembre Quella pietra miliare complessiva della popolazione “è un promemoria della nostra responsabilità condivisa Leggi su periodicodaily (Di lunedì 11 luglio 2022) Ladovrebbe raggiungere gli 8il 15, secondo le previsioni delle Nazioni Unite in un rapporto che afferma che l’India supererà la Cina come paese più popoloso della terra nel 2023. Secondo l’ONU saremo 8Quella pietra miliare complessiva della“è un promemoria della nostra responsabilità condivisa

