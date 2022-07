La pista della mano umana nell’incendio degli autodemolitori di Centocelle: il rogo partito dall’ex campo rom Casilino 900 (Di lunedì 11 luglio 2022) C’è la mano dell’uomo dietro l’incendio di via Casilina a Roma. Il rogo degli autodemolitori di Centocelle è partito da un manufatto nelle vicinanze del Casilino 900, l’ex campo rom sgomberato. Qui qualcuno aveva trasformato la zona ancora da bonificare in un centro di smaltimento rifiuti. E qui sono stati trovati almeno tre punti di innesco delle fiamme. Dove qualcuno avrebbe utilizzato la diavolina e stracci imbevuti di liquido infiammabile per alimentare il fuoco. La pista della “mafia dei rifiuti”, già sollevata dal partito Democratico di Roma, è una di quelle seguite dagli inquirenti. A piazzale Clodio sono arrivate le prime informative dalle forze dell’ordine. Intervenute ieri nella zona di ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022) C’è ladell’uomo dietro l’incendio di via Casilina a Roma. Ildida un manufatto nelle vicinanze del900, l’exrom sgomberato. Qui qualcuno aveva trasformato la zona ancora da bonificare in un centro di smaltimento rifiuti. E qui sono stati trovati almeno tre punti di innesco delle fiamme. Dove qualcuno avrebbe utilizzato la diavolina e stracci imbevuti di liquido infiammabile per alimentare il fuoco. La“mafia dei rifiuti”, già sollevata dalDemocratico di Roma, è una di quelle seguite dagli inquirenti. A piazzale Clodio sono arrivate le prime informative dalle forze dell’ordine. Intervenute ieri nella zona di ...

