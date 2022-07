La nuova Porsche Carrera 4 ha una potenza mai vista | ecco cosa è in grado di fare Video

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 11 luglio 2022) Laè sempre stata una delle case automobilistiche più importanti del mondo, per questo motivo anche la4 è un capolavoro. La Germania è sempre stata considerata come una delle nazioni che è stata indi realizzare una serie di straordinarie vetture che hanno potuto entrare nella storia per bellezze e per prestazione, con lache è sicuramente una di quelle che ha messo in mostra tutte le sue migliori qualità in questi ultimi anni, con la4 è che un nuovo grande trionfo di bellezza. Ansa FotoAvere come vicini di casa un marchio eccezionale e favoloso come quello della Mercedes avrebbe davvero messo in difficoltà chiunque, ma a Stoccarda la possibilità dimacchina a dir eccezionali è davvero un qualdi naturale. Per questo ...