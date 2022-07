"La notte prima della gara...": clamoroso, come nasce il trionfo di Leclerc (Di lunedì 11 luglio 2022) Una maledizione e un filotto senza vittorie che durava da oltre due mesi. L'ultima vittoria a Melbourne, poi tra vittorie di Max Verstappen, i problemi di Barcellona e Baku, una gara in rimonta in Canada e una fallimentare strategia in quel di Montecarlo, Charles Leclerc non era più finito sul gradino più alto del podio. Il Gp d'Austria non ha avuto storia, il monegasco ha calcolato la gestione delle gomme e l'assalto a Verstappen, nonostante il problema con l'acceleratore a fine gara: “Ho gestito la situazione, è andata bene e sono felice. Nella notte ho studiato molto la mia guida, in particolare in curva uno, tre e 10, e ho scoperto che con le gomme a mescola media avevo un miglior passo gara. Comunque non mi aspettavo un miglioramento del genere. Dovremo studiare per capire che è successo”. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Una maledizione e un filotto senza vittorie che durava da oltre due mesi. L'ultima vittoria a Melbourne, poi tra vittorie di Max Verstappen, i problemi di Barcellona e Baku, unain rimonta in Canada e una fallimentare strategia in quel di Montecarlo, Charlesnon era più finito sul gradino più alto del podio. Il Gp d'Austria non ha avuto storia, il monegasco ha calcolato la gestione delle gomme e l'assalto a Verstappen, nonostante il problema con l'acceleratore a fine: “Ho gestito la situazione, è andata bene e sono felice. Nellaho studiato molto la mia guida, in particolare in curva uno, tre e 10, e ho scoperto che con le gomme a mescola media avevo un miglior passo. Comunque non mi aspettavo un miglioramento del genere. Dovremo studiare per capire che è successo”. ...

Pubblicità

borghi_claudio : A Siena notte di preoccupazione per il Popolo dell'Istrice stretto attorno alla sua cavalla Schietta, una delle fav… - nuova_venezia : Movida violenta, ecco la prima notte di Jesolo tra transenne, polizia e divieti - kvssarl : RT @emoserj: il mio ragazzo è passato da non dormire tutta la notte a diventare stanco prima di mezzanotte, sono troppo fiero di lui. è il… - SoniaLaVera : RT @tribuna_treviso: Il sindaco De Zotti in piazza a vigilare con le forze dell’ordine «Non sarà bello da vedere, ma sono controlli necessa… - _incipitmania_ : Pensavo che sarei morto nell’inverno del 1987. #incipit Prima che sia notte di #ReinaldoArenas @GuandaEditore… -