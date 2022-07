La maionese impazzita della politica italiana. Il racconto di Tivelli (Di lunedì 11 luglio 2022) Il sistema politico italiano mi sembra una maionese impazzita, come quella che non riescono a produrre certe signore volenterose ma che non sanno dosare uova, limone, eccetera. Mario Draghi e il governo sono sub judice, in un quadro in cui il giudice, che tiene da vari giorni in sospeso la sua sentenza, è Giuseppe Conte con quello che sono i residuati dei Cinquestelle, che non è più il partito di maggioranza relativa ma la cui indispensabilità per la prosecuzione del governo è stata sancita dallo stesso Draghi. Guarda caso, due dei punti fondamentali tra i nove ai quali sarebbe condizionata la conferma dell’adesione al governo sono il bonus del 110% e il Reddito di cittadinanza. Secondo il Corriere della Sera di domenica 10 luglio, sulla base di una ricognizione svolta da organi indipendenti, sono ben 6 miliardi quelli sin qui ... Leggi su formiche (Di lunedì 11 luglio 2022) Il sistema politico italiano mi sembra una, come quella che non riescono a produrre certe signore volenterose ma che non sanno dosare uova, limone, eccetera. Mario Draghi e il governo sono sub judice, in un quadro in cui il giudice, che tiene da vari giorni in sospeso la sua sentenza, è Giuseppe Conte con quello che sono i residuati dei Cinquestelle, che non è più il partito di maggioranza relativa ma la cui indispensabilità per la prosecuzione del governo è stata sancita dallo stesso Draghi. Guarda caso, due dei punti fondamentali tra i nove ai quali sarebbe condizionata la conferma dell’adesione al governo sono il bonus del 110% e il Reddito di cittadinanza. Secondo il CorriereSera di domenica 10 luglio, sulla base di una ricognizione svolta da organi indipendenti, sono ben 6 miliardi quelli sin qui ...

