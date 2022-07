La madre e il figlio morti nell’incendio della loro villetta a Roma (Di lunedì 11 luglio 2022) Una donna di 73 anni e il figlio di 31 sono morti, questa notte, per un incendio scoppiato all’interno della loro villetta a Roma, nella zona di Bravetta. L’allarme era stato lanciato questa mattina dai vicini, ma all’arrivo delle forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco non hanno potuto salvare la vita ai due. Ancora da chiarire le origini del rogo (si pensa, ma non ci sono conferme ufficiali) a un corto circuito. E i due avrebbero perso i sensi per via dell’inalazione dei fumi. Incendio Roma, madre e figlio muoiono nel rogo della loro villetta La donna, pensionata e disabile, è stata ritrovata nella sua camera, sdraiata sul proprio letto, dalle forze dell’ordine intervenute dopo che ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Una donna di 73 anni e ildi 31 sono, questa notte, per un incendio scoppiato all’interno, nella zona di Bravetta. L’allarme era stato lanciato questa mattina dai vicini, ma all’arrivo delle forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco non hanno potuto salvare la vita ai due. Ancora da chiarire le origini del rogo (si pensa, ma non ci sono conferme ufficiali) a un corto circuito. E i due avrebbero perso i sensi per via dell’inalazione dei fumi. Incendiomuoiono nel rogoLa donna, pensionata e disabile, è stata ritrovata nella sua camera, sdraiata sul proprio letto, dalle forze dell’ordine intervenute dopo che ...

