La Juventus vuole un eroe brasiliano come secondo portiere: a rischio Perin (Di lunedì 11 luglio 2022) Mattia Perin ha da poco rinnovato con la Juve, ma non è certo di restare visto come i bianconeri si siano innamorati di un eroe. Nelle ultime stagioni Mattia Perin ha dimostrato di poter essere solamente il secondo portiere della Juventus, con il ragazzo che è stato più volte messo in campo in occasione di partite secondarie o per infortuni del titolare Szczesny, ma ogni qualvolta che è stato chiamato in causa è stato chiaro a tutti come il suo livello rispetto a quello del polacco sia sicuramente inferiore, per questo motivo potrebbe partire quest’estate cercando di trovare un posto dal titolare in qualche squadra di provincia, con la Juventus che potrebbe andare in maniera insistente su un grandissimo portiere ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 11 luglio 2022) Mattiaha da poco rinnovato con la Juve, ma non è certo di restare vistoi bianconeri si siano innamorati di un. Nelle ultime stagioni Mattiaha dimostrato di poter essere solamente ildella, con il ragazzo che è stato più volte messo in campo in occasione di partite secondarie o per infortuni del titolare Szczesny, ma ogni qualvolta che è stato chiamato in causa è stato chiaro a tuttiil suo livello rispetto a quello del polacco sia sicuramente inferiore, per questo motivo potrebbe partire quest’estate cercando di trovare un posto dal titolare in qualche squadra di provincia, con lache potrebbe andare in maniera insistente su un grandissimo...

Pubblicità

MarcelloChirico : Il @FCBayern disponibile ad alzare l'offerta per #DeLigt ad 80mln fissi + 10 di bonus. Non bastano ancora: la… - capuanogio : #Koulibaly ha fatto sapere che non intende andare alla #Juventus ma anche che non vuole rinnovare con il #Napoli ma… - capuanogio : #DeLigt vicinissimo al #BayernMonaco, la #Juventus vuole #Koulibaly ma valuta anche #Acerbi nel caso il senegalese… - gmlavolpe : RT @EdoardoMecca1: A de Light consegnerei anche le chiavi di casa mia per difenderla e lo terrei a vita alla Juve ma a quanto pare c’è un p… - Euroinkservice : @AlfredoPedulla @GiovaAlbanese Se non si è stupidi o faziosi juventini e soprattutto non juventini e rosiconi. Un i… -