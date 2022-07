La Juventus alza l’offerta per Koulibaly: le cifre (Di lunedì 11 luglio 2022) Il pressing della Juventus per Kalidou Koulibaly continua incessantemente. L’obiettivo dei bianconeri è quello di trovare un difensore che sia in grado di far sopportare alla piazza (e alla squadra) gli addii di Chiellini (già volato negli Stati Uniti) e di De Ligt (che potrebbe materializzarsi da un momento all’altro). Il profilo individuato dalla dirigenza juventina è da tempo quello del comandante, che è al Napoli dal 2014. La volontà di Koulibaly, però, al momento sembra abbastanza chiara: non vuole andare alla Juventus per evitare di lasciarsi male con Napoli e il Napoli. FOTO: Getty – Napoli KoulibalyI bianconeri, tuttavia, stanno cercando di fare di tutto per fargli cambiare idea, alzando notevolmente l’offerta sia a Koulibaly che al ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 11 luglio 2022) Il pressing dellaper Kalidoucontinua incessantemente. L’obiettivo dei bianconeri è quello di trovare un difensore che sia in grado di far sopportare alla piazza (e alla squadra) gli addii di Chiellini (già volato negli Stati Uniti) e di De Ligt (che potrebbe materializzarsi da un momento all’altro). Il profilo individuato dalla dirigenza juventina è da tempo quello del comandante, che è al Napoli dal 2014. La volontà di, però, al momento sembra abbastanza chiara: non vuole andare allaper evitare di lasciarsi male con Napoli e il Napoli. FOTO: Getty – NapoliI bianconeri, tuttavia, stanno cercando di fare di tutto per fargli cambiare idea,ndo notevolmentesia ache al ...

