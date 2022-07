“La gente pensa che siamo ricchi dopo il Gf ma…”: Davide Silvestri svela la triste verità (Di lunedì 11 luglio 2022) Davide Silvestri, finalmente, ha svelato tutta la verità in merito al Grande Fratello Vip, portando così un po’ di chiarezza. Giorni colmi di felicità per l’ex gieffino e attore Davide Silvestri che è giusto convolato a nozze, in questi ultimi giorni, con la sua dolcissima Alessia. Un matrimonio in stile country, particolare e ‘a tema’ come anche l’abbigliamento, in vista proprio di tale dress code. Davide Silvestri – Altranotizia (Fonte: Google)Nonostante queste ore così romantiche e idilliache, in cui il cuore non accenna a placare l’emozione, Davide ha deciso, però, di chiarire alcuni dettagli inerenti l’esperienza all’interno del Gf Vip poiché, ancora una volta, ha avuto dimostrazione di quanta confusione ci sia ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 11 luglio 2022), finalmente, hato tutta lain merito al Grande Fratello Vip, portando così un po’ di chiarezza. Giorni colmi di felicità per l’ex gieffino e attoreche è giusto convolato a nozze, in questi ultimi giorni, con la sua dolcissima Alessia. Un matrimonio in stile country, particolare e ‘a tema’ come anche l’abbigliamento, in vista proprio di tale dress code.– Altranotizia (Fonte: Google)Nonostante queste ore così romantiche e idilliache, in cui il cuore non accenna a placare l’emozione,ha deciso, però, di chiarire alcuni dettagli inerenti l’esperienza all’interno del Gf Vip poiché, ancora una volta, ha avuto dimostrazione di quanta confusione ci sia ...

Pubblicità

pietro_ple : @disinformatico Eppure c’è gente che si occupa del verde urbano che pensa che la cosa migliore sarebbe liberarsi di… - B63246675BryBry : @AlbertoSomma4 Ma sono in malafede, xchè chi sostiene la Russia è proprio quella gente che tiene al popolo Ucraino,… - LiberaInformaz : @CriticaScient @GallioPgallio L'inattaccabile pacatezza di #Citro si scontra con l'inquietudine dei bulli da TV che… - _vitroia_ : @sophiozz non si tratta di leccare il culo a nessuno, non l'ho mai fatto, pensa si inizio a farlo per un user di tw… - RedBaffo : Pensa te io sono stato in America e ho visto tanta gente che mi ha detto che è un posto di merda. Posso concludere… -