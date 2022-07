La Francia ha stabilito un paio di record con la dichiarazione di intenti battute dell’Italia a Euro 2022

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 11 luglio 2022)-07-11 00:41:30 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Domenica sera laha lanciato la sfida al resto delle contendenti per la corona del Campionatopeo femminile di questa estate, grazie a un’enfatica sconfitta. I Bleues sono tornati in campo poco tempo fa. Nell’apertura del Paese a, le truppe di Corinne Diacre hanno fatto la trasferta al New York Stadium, per una resa dei conti con la già citata Italia. Sicuro di dire, tuttavia, gli sforzi di quest’ultimo per replicare i loro equivalenti maschili sulla strada verso la gloriapea poco meno di un anno fa non sono iniziati con il più positivo degli inizi. Invece, una squadra francese dilagante ha vinto 5-1 ...