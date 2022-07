La Francia batte l’Italia 5-1 a Euro 2022

(Di lunedì 11 luglio 2022) La squadra francese è emersa decisamente come la favorita del Gruppo D nell’azione UEFA Women’scup di domenica. Laper 5-1 con tutti e cinque i gol realizzati prima dell’intervallo – una prima storica per una partita di– al New York Stadium di Rotherham, in Inghilterra.: i goal di Geyoro La 25enne Grace Geyoro, alla sua 50esima presenza con la nazionale francese, è stata eccezionale per la squadra di Corinne Diacre, segnando tre gol, due dei quali a cinque minuti l’uno dall’altro poco prima dell’intervallo. Spagna, Inghilterra e Germania hanno tutte lanciato le loro campagne dicon vittorie decisive, e ora Les Bleues sono a bordo della nave della ...

La Francia passa però in vantaggio al 9'. Geyoro riceve, nel cuore dell'area, una respinta non efficace di Gama su un cross basso, e buca Giuliani per l'1 - 0. Poco dopo, al minuto 13, con la giocatrice che recupera palla fuori dall'area di rigore e batte Giuliani con una diagonale.