La Ferrari lancia dall’Austria la sua operazione rimonta: Leclerc più veloce, Verstappen si arrende (Di lunedì 11 luglio 2022) La Ferrari lancia dall’Austria la sua operazione rimonta. Lo fa con una vittoria inequivocabile e netta di Charles Leclerc, anche se messa a repentaglio da un problema all’acceleratore nel finale. Il monegasco è nettamente il più veloce in pista con qualsiasi tipo di miscela, e per ben tre volte umilia Verstappen nel circuito che più ama sorpassandolo in ogni fase di gara e andando poi ad allungare il suo margine riuscendo a gestire le difficoltà finali. Per una volta, è andato tutto liscio, almeno al classe 1997, visto che poteva essere doppietta per il Cavallino, ma si sono messi in mezzo i problemi di affidabilità, ancora una volta: Sainz, che si apprestava a passare Verstappen per l’uno-due di Maranello ormai scritto nella ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) Lala sua. Lo fa con una vittoria inequivocabile e netta di Charles, anche se messa a repentaglio da un problema all’acceleratore nel finale. Il monegasco è nettamente il piùin pista con qualsiasi tipo di miscela, e per ben tre volte umilianel circuito che più ama sorpassandolo in ogni fase di gara e andando poi ad allungare il suo margine riuscendo a gestire le difficoltà finali. Per una volta, è andato tutto liscio, almeno al classe 1997, visto che poteva essere doppietta per il Cavallino, ma si sono messi in mezzo i problemi di affidabilità, ancora una volta: Sainz, che si apprestava a passareper l’uno-due di Maranello ormai scritto nella ...

Pubblicità

lifeofcarlis : Ride mentre lancia le frecciatine ?? sto male, pure in italiano così magari in Ferrari le capiscono meglio ?? - DioArtemio : @Aelois_ @borderborder_ Io ne ho 62, di Ferrari. Ho iniziato a collezionarle a 20 anni. Ne ho un paio da collezione… - FutbolDaltonico : Lancia un messaggio alla Ferrari, che deve decidere chi è la 1^ guida, decisione che mi pare più che ovvia - aaephrodite : charles lancia tutto l'arco quasi mi dispiace per il muretto ferrari - RValdemburg : RT @ClubAlfaIt: #Lancia Delta, in vendita una HF Integrale incredibile: costa più di una Ferrari! #LanciaDelta -