La Ferrari Hypercar è un inno alla passione (Di lunedì 11 luglio 2022) Mercoledì 7 luglio 2022, ore 9.37 . Un prototipo s'accende, un motore romba, un'epopea inizia. Anzi, ricomincia . Perché, lo sappiamo tutti, quella della Ferrari nelle corse di durata è la storia ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 11 luglio 2022) Mercoledì 7 luglio 2022, ore 9.37 . Un prototipo s'accende, un motore romba, un'epopea inizia. Anzi, ricomincia . Perché, lo sappiamo tutti, quella dellanelle corse di durata è la storia ...

Pubblicità

Reyfox86 : Vedremo marc gene sulla hypercar ferrari a le mans? #skymotori - BetterCallDav : Per Marc: quando torni a Fiorano ti farai un giro sulla nuova hypercar Ferrari? #SkyMotori - murarofede : Oretta all'autodromo di Monza per vedere per l'ultima volta la Ferrari 488 gte e per l'esordio della Peugeot 9x8, d… - Jamesshunt3 : RT @AlessandroSala1: ??#SalaStampaRacing #FIAWEC #IMSA #FerrariRaces #AFCorse ?? La mia chiacchierata con il responsabile del progetto Hyperc… - giulio661019 : RT @AlessandroSala1: ??#SalaStampaRacing #FIAWEC #IMSA #FerrariRaces #AFCorse ?? La mia chiacchierata con il responsabile del progetto Hyperc… -