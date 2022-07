La donna incinta multata che si appella all’annullamento della sentenza sull’aborto | «Il feto vale come passeggero»

(Di lunedì 11 luglio 2022) Unaè stataperché stava guidando da sola nella corsia preferenziale per il carpooling, ossia le auto in condivisione. Ora vuole contestare il pagamento dei 215 dollari di multa perché,ha spiegato all’agente che l’ha fermata, dopo l’annullamentoRoe vs Wade la bambina che porta in grembo è già da considerare una persona e quindi un secondo. È successo il 29 giugno a Dallas, in Texas, quando la 32enne Brandy Bottone, alla 34esima settimana di gravidanza, ha deciso di imboccare la corsia preferenziale per guadagnare qualche minuto di vantaggio mentre andava a recuperare il figlio di 6 anni per poi essere fermata da alcuni agenti. La storia di Brandy Bottone «Un agente si è affacciato e mi ha chiesto: “C’è ...

