La conduttrice Rai Francesca Fialdini si sfoga sui social: «Dove scienza e tecnologia avanzano, ci pensa la burocrazia a fermare l'intelligenza e la praticità» (Di lunedì 11 luglio 2022) È un vero e proprio sfogo quello di Francesca Fialdini sui social. La conduttrice, volto noto della Rai, di solito molto pacata e sorridente, questa volta non ci sta. E su Instagram ha voluto raccontare la storia di sua cugina puntando il dito contro la burocrazia che troppo spesso rallenta procedure sanitarie necessarie.

