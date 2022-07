La Compagnia Micromega ha vinto la rassegna di Teatrika - Cronaca - lanazione.it

Pubblicità

Nazione_Sarzana : La Compagnia Micromega ha vinto la rassegna di Teatrika - cdsnews : Teatrika, trionfa la Compagnia Micromega. La XV edizione supera i 3.700 spettatori -

LA NAZIONE

Un momento della premiazione Castelnuovo Magra (La Spezia) 11 luglio 2022 - E' andato allail premio della quindicesima edizione della rassegna teatrale "Teatrika" organizzata all'area verde del centro sociale di Molicciara, frazione del Comune di Castelnuovo Magra, ...Sabato sera all'insegna del divertimento insieme alladi Verona che porterà in concorso "Mi piazzo in banca e non se ne parla più", commedia diretta dal regista Matteo Spiazzi. La ... La Compagnia Micromega ha vinto la rassegna di Teatrika Castelnuovo Magra (La Spezia) 11 luglio 2022 - E’ andato alla Compagnia Micromega il premio della quindicesima edizione della rassegna teatrale “Teatrika” organizzata all’area verde del centro sociale ...Sabato sera si è svolta la premiazione del Concorso Nazionale Teatrika, la Compagnia degli Evasi, organizzatrice della rassegna, ha ringraziato il Comune di Castelnuovo Magra, per aver reso possibile ...