La Camera approva il Dl Aiuti, M5S non partecipa al voto (Di lunedì 11 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – L'Aula della Camera ha dato il via libera al Decreto Aiuti, con 266 voti favorevoli e 47 contrari. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.Il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto. "Il nostro sostegno al Governo è stato espresso con il voto di fiducia – ha spiegato in dichiarazione di voto il capogruppo M5S Davide Crippa – e la scelta di oggi è dettata da questioni puntuali di merito e metodo, in coerenza con quanto abbiamo già fatto in Consiglio dei Ministri. Pur rilevando l'utilità di parte delle misure, riteniamo alcuni contenuti del decreto non coerenti". – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

