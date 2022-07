La BBC: 'Il Chelsea offre 40 milioni al Napoli per Koulibaly' (Di lunedì 11 luglio 2022) Da oltremanica arrivano nuove indiscrezioni sul futuro di Kalidou Koulibaly . Secondo la BBC , il Chelsea starebbe preparando una somma importante per il centrale senegalese, che potrebbe lasciare il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 11 luglio 2022) Da oltremanica arrivano nuove indiscrezioni sul futuro di Kalidou. Secondo la BBC , ilstarebbe preparando una somma importante per il centrale senegalese, che potrebbe lasciare il ...

Pubblicità

sportli26181512 : La BBC: 'Il Chelsea offre 40 milioni al #Napoli per #Koulibaly': Secondo l'emittente inglese, il club londinese è p… - salvione : La BBC: 'Il Chelsea offre 40 milioni al Napoli per Koulibaly' - DanieleMassa9 : @Andrea1994___ Comunque secondo la BBC il Chelsea starebbe preparando un offerta da 40 mln per kk ,io non c'è la faccio?? - MundoNapoli : BBC: “Il Chelsea piomba su Koulibaly: pronti 40 milioni per strapparlo al Napoli” - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili BBC – Napoli, il Chelsea è disposto a spendere 40 mln di euro per… -