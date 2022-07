Koulibaly Napoli, non è questione di soldi: il difensore vuole la Premier League (Di lunedì 11 luglio 2022) Il rinnovo di contratto di Koulibaly con il Napoli potrebbe non arrivare mai: il difensore avrebbe voglia di giocare in Premier League Nella giornata di giovedì è atteso un faccia a faccia tra Kalidou Koulibaly e De Laurentiis per parlare della questione rinnovo di contratto. Il senegalese, però, avrebbe intenzione di provare altre esperienze. Come riportato da La Repubblica, infatti, per il difensore non sarebbe una questione di soldi bensì di ambizioni. La voglia di Koulibaly sarebbe infatti quella di misurarsi con la Premier League inglese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Il rinnovo di contratto dicon ilpotrebbe non arrivare mai: ilavrebbe voglia di giocare inNella giornata di giovedì è atteso un faccia a faccia tra Kalidoue De Laurentiis per parlare dellarinnovo di contratto. Il senegalese, però, avrebbe intenzione di provare altre esperienze. Come riportato da La Repubblica, infatti, per ilnon sarebbe unadibensì di ambizioni. La voglia disarebbe infatti quella di misurarsi con lainglese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

