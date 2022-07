Kirghizistan, crolla ghiacciaio e travolge turisti I video (Di lunedì 11 luglio 2022) Immagini terribili e che ricordano quanto accaduto sulla Marmolada. Il video è stato girato in Kirghizistan: un ghiacciaio è crollato nei pressi della gola di Juuku provocando un’enorme valanghe di ghiaccio, neve e pietre. Almeno 9 persone sono rimaste coinvolte, 2 ferite. Il distacco è stato ripreso con uno smartphone fino al momento in cui la massa di neve non ha travolto il gruppo. Leggi su panorama (Di lunedì 11 luglio 2022) Immagini terribili e che ricordano quanto accaduto sulla Marmolada. Ilè stato girato in: unto nei pressi della gola di Juuku provocando un’enorme valanghe di ghiaccio, neve e pietre. Almeno 9 persone sono rimaste coinvolte, 2 ferite. Il distacco è stato ripreso con uno smartphone fino al momento in cui la massa di neve non ha travolto il gruppo.

