Kim Kardashian, lo scherzo della figlia North: "Ha inscenato un omicidio per spaventare la governante" (Di lunedì 11 luglio 2022) North, la figlia di Kim Kardashian, si è dedicata ad uno scherzo piuttosto cruento, inscenando un omicidio al fine di spaventare sua madre e la loro governante. Sembra che l'ultimo scherzo della figlia di Kim Kardashian sia andato un po' troppo oltre: la star ha rivelato che sono state perfino coinvolte le autorità dopo che la loro governante si era convinta che ci fosse stato un omicidio all'interno della loro abitazione. North West, la figlia di nove anni di Kim e di Kanye West, è diventata davvero brava a usare il sangue finto e a creare ferite finte, secondo quanto rivelato dalla stessa Kardashian ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 luglio 2022), ladi Kim, si è dedicata ad unopiuttosto cruento, inscenando unal fine disua madre e la loro. Sembra che l'ultimodi Kimsia andato un po' troppo oltre: la star ha rivelato che sono state perfino coinvolte le autorità dopo che la lorosi era convinta che ci fosse stato unall'internoloro abitazione.West, ladi nove anni di Kim e di Kanye West, è diventata davvero brava a usare il sangue finto e a creare ferite finte, secondo quanto rivelato dalla stessa...

