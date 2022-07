Pubblicità

sportli26181512 : Kickboxing, tattoo e gol: Martina Piemonte, da Miss Italia all'Europeo: Kickboxing, tattoo e gol: Martina Piemonte,… -

La Gazzetta dello Sport

Gli occhi pieni di rabbia di Martina Piemonte, subito dopo Francia - Italia, dicono tanto, e chissà che non siano il vero fischio d'inizio dell'Europeo della Nazionale femminile. Non perderti le ...Gli occhi pieni di rabbia di Martina Piemonte, subito dopo Francia - Italia, dicono tanto, e chissà che non siano il vero fischio d'inizio dell'Europeo della Nazionale femminile. Non perderti le ... Europeo donne: chi è Martina Piemonte, l'azzurra che ha segnato alla Francia