Kate Middleton, il segreto dei suoi abiti a pois che valgono migliaia di euro (Di lunedì 11 luglio 2022) Ovunque vada in quest’ultimo periodo, Kate Middleton non rinuncia all’abito a pois, vera tendenza rivelazione di quest’estate. I suoi fantastici vestiti a puntini sono ormai un must have, anche se costano ciascuno più di mille euro, e soprattutto nascondono un tenero segreto. Così nelle uniche due apparizioni che ha fatto a Wimbledon Kate Middleton ha scelto due abiti a pois. Per la finale ha optato per un abito blu navy con puntini bianchi, a maniche corte, spalline imbottite in stile anni Ottanta, scollo a V, bottoncini e ruche sul corpetto e gonna midi, firmato Alessandra Rich che sta diventando il suo marchio preferito. Costo? 1.577 euro circa. La Duchessa lo ha abbinato alle sue scarpe bicolore, ... Leggi su dilei (Di lunedì 11 luglio 2022) Ovunque vada in quest’ultimo periodo,non rinuncia all’abito a, vera tendenza rivelazione di quest’estate. Ifantastici vestiti a puntini sono ormai un must have, anche se costano ciascuno più di mille, e soprattutto nascondono un tenero. Così nelle uniche due apparizioni che ha fatto a Wimbledonha scelto due. Per la finale ha optato per un abito blu navy con puntini bianchi, a maniche corte, spalline imbottite in stile anni Ottanta, scollo a V, bottoncini e ruche sul corpetto e gonna midi, firmato Alessandra Rich che sta diventando il suo marchio preferito. Costo? 1.577circa. La Duchessa lo ha abbinato alle sue scarpe bicolore, ...

Pubblicità

kopp_co : #Lunedi Il principe George partecipa al suo primo #Wimbledon con Kate Middleton, il principe William Clicca qui sot… - redazionerumors : La principessa sugli spalti del torneo di tennis di Wimbledon ha sfoggiato look originali e sensazionali, ma con un… - RegalinoV : Kate Middleton a Wimbledon con il fiocco viola, ma cosa significa? - EsseGi567 : Ma perché per difendere una donna dovete necessariamente screditarne un'altra?! Non siete meglio di chi criticate.… - MeglioNotizie : Dalla finale di Wimbledon ad Ascot, tutti i look di Kate Middleton a pois -