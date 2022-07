Juventus, si entra nel vivo per la cessione di De Ligt (Di lunedì 11 luglio 2022) Juventus DE Ligt- La Juventus continua la sua preparazione in vista della prossima stagione, nel frattempo oggi è stata svolta la prima conferenza stampa di Angel di Maria. Cherubini e Nedved sono a lavoro per gestire le ultime faccende burocratiche per la cessione di un top. Nelle ultime ore sono atterrati a Caselle, gli agenti del Bayern Monaco, capitanati dal D.S dei tedeschi Salihamidzic, tra l’altro ex giocatote della Juventus. Il direttore sportivo dei campioni di Germania è stato intervistato appena atterrato all’aeroporto di Torino. Ha rilasciato questa dichiarazione: “C’è fiducia per De Ligt? Vedremo”. Il Bayern Monaco momentaneamente ha offerto 75 milioni, la Juventus sonda solamente offerte vicino ai 100 milioni. La squadra tedesca, fa sul serio, vuole ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 11 luglio 2022)DE- Lacontinua la sua preparazione in vista della prossima stagione, nel frattempo oggi è stata svolta la prima conferenza stampa di Angel di Maria. Cherubini e Nedved sono a lavoro per gestire le ultime faccende burocratiche per ladi un top. Nelle ultime ore sono atterrati a Caselle, gli agenti del Bayern Monaco, capitanati dal D.S dei tedeschi Salihamidzic, tra l’altro ex giocatote della. Il direttore sportivo dei campioni di Germania è stato intervistato appena atterrato all’aeroporto di Torino. Ha rilasciato questa dichiarazione: “C’è fiducia per De? Vedremo”. Il Bayern Monaco momentaneamente ha offerto 75 milioni, lasonda solamente offerte vicino ai 100 milioni. La squadra tedesca, fa sul serio, vuole ...

