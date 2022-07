Juventus, prima offerta del Bayern Monaco per De Ligt: la risposta del club (Di lunedì 11 luglio 2022) Quella di oggi è stata una giornata importante per il futuro di Matthijs De Ligt. Il centrale difensivo è sempre più indirizzato a lasciare la Juventus per approdare in Germania, o meglio in Bundesliga, direzione Bayern Monaco. Nel pomeriggio, infatti, il ds dei bavaresi, Hasan Salihamidzic, è approdato a Torino per incontrare i dirigenti bianconeri e avviare la trattativa per il difensore olandese. De Ligt Juventus Bayern Monaco Stando alle ultime di Alfredo Pedullà, il Bayern avrebbe presentato una prima offerta da 65 milioni di euro più 7-8 milioni di bonus. La Juventus, però, ha rifiutato l’offerta chiedendo circa 80 milioni. Ballano, così, tra domanda e ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 11 luglio 2022) Quella di oggi è stata una giornata importante per il futuro di Matthijs De. Il centrale difensivo è sempre più indirizzato a lasciare laper approdare in Germania, o meglio in Bundesliga, direzione. Nel pomeriggio, infatti, il ds dei bavaresi, Hasan Salihamidzic, è approdato a Torino per incontrare i dirigenti bianconeri e avviare la trattativa per il difensore olandese. DeStando alle ultime di Alfredo Pedullà, ilavrebbe presentato unada 65 milioni di euro più 7-8 milioni di bonus. La, però, ha rifiutato l’chiedendo circa 80 milioni. Ballano, così, tra domanda e ...

